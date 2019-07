Leucemia Mihajlovic, le scuse di Ivan Zazzaroni: “avrei dovuto fare l’amico e non il giornalista, scelta sbagliata”

Ivan Zazzaroni si è scusato con l’amico Sinisa Mihajlovic per aver ‘tradito la sua fiducia’ in merito alla notizia della leucemia: il giornalista ha spiegato il suo punto di vista in un editoriale

“Ho chiesto riservatezza a tutti voi, volevo essere il primo a dare la notizia. Non tutti mi hanno rispettato e per vendere 100-200 copie di un giornale hanno rovinato un’amicizia di 20 anni. Mi dispiace molto per questo”, con queste parole Sinisa Mihajlovic ha iniziato la conferenza stampa nella quale ha annunciato di avere la leucemia. Parole che non sono passate certamente inosservate e inascoltate. Il diretto interessato, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è stato il primo a dare delle anticipazioni della notizia, seppur non menzionando la leucemia in maniera diretta.

Zazzaroni è finito al centro di un’aspra polemica, per la quale ha sentito di dover esprimere le proprie scuse all’amico Mihajlovic con un editoriale sul proprio giornale: “sì ho fatto il giornalista e non l’amico che avrebbe dovuto attendere un’altra mezza giornata per lasciare che fosse lo stesso Sinisa a raccontare. Dopo aver ascoltato le sue parole e aver visto il suo volto, riconosciuto il coraggio di sempre, ho capito che mi sarei dovuto scusare pubblicamente con lui: avrei dovuto fare l’amico, ‘Sini’, come nei vent’anni precedenti, non il giornalista che peraltro ha raccomandato ai suoi di non scrivere una riga sull’entità della malattia. L’ultima verità. Quella parola che fa paura. Dovevo fare una scelta, di fronte al tuo pianto, al tuo dolore, so di aver fatto quella sbagliata. Non pensavo ieri e non penso oggi di aver arrecato un danno a Sinisa: ho solo sfogato il dolore una notizia che non avrei mai voluto ricevere aggiungendo un affettuoso incoraggiamento. Gli ho inviato un messaggio, il contenuto non lo rivelo: conta solo che si riprenda bene e in fretta, tutto il resto riguarda la mia coscienza. Meglio un rimorso confessato che una macchia nel cuore”.

