Leucemia Mihajlovic, il serbo ha fretta di sconfiggere la malattia: anticipato l’ingresso in Ospedale

L’allenatore serbo ha deciso di anticipare l’ingresso in Ospedale, inizialmente previsto per la giornata di martedì

Sinisa Mihajlovic ha fretta di sconfiggere la leucemia, malattia diagnosticatagli negli scorsi giorni che il serbo ha deciso di rendere nota solo nella giornata di sabato.

L’allenatore del Bologna ha anticipato il suo ingresso in Ospedale, inizialmente previsto per martedì, varcando le porte del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola d’accordo con lo staff medico rossoblù e con quello del nosocomio emiliano. “All’attacco, fin dal primo momento, come aveva promesso. E noi con lui. Forza Sinisa!“, le parole del Bologna sul proprio sito ufficiale, un incoraggiamento di cui Mihajlovic avrà molto bisogno.

