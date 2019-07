Lega Volley Summer Tour – A Vasto la prima tappa, si assegna la 21ª Coppa Italia

Lega Volley Summer Tour, nel weekend a Vasto la prima tappa: si assegna la 21ª Coppa Italia

Si avvicina il primo appuntamento del Lega Volley Summer Tour, il circuito itinerante di Sand Volley 4×4, organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, che combina lo spettacolo tecnico della Serie A con il divertimento sulle più belle spiagge italiane. Sabato 6 e domenica 7 luglio il lungomare di Marina di Vasto, in provincia di Chieti, ospiterà la 21^ Coppa Italia.

A contendersi il trofeo di apertura del tour 2019 saranno sei formazioni: la VBC Apis Casalmaggiore, specialista del 4×4 che quest’anno sarà guidata in panchina da Carmen Turlea; Stefano Sassi, il coach che la scorsa stagione vinse la Coppa Italia della sabbia con la Savino Del Bene Scandicci, allenerà la Saugella Team Monza e campionesse del calibro di Serena Ortolani e Giulia Pascucci. Per l’esordio assoluto nel 4×4, la Unet E-Work Busto Arsizio presenterà ai nastri di partenza Alessia Gennari, Srna Markovic e la cinese Wang Simin. L’Agricola Zambelli Millenium Brescia con coach Enrico Mazzola cercherà di inserirsi nelle posizioni che contano sfruttando l’esperienza di Valeria Caracuta e l’esplosività di Camilla Mingardi. Ice Play MT San Giovanni in Marignano e P2P Smilers Baronissi saranno le mine vaganti, pronte a impensierire le formazioni di A1.

