Lega Volley Summer Tour – Saugella Team Monza vince la 15ª Supercoppa Italiana

Lega Volley Summer Tour: la Saugella Team Monza alza al cielo la 15^ Supercoppa Italiana. Bagno di folla a Riccione, Ortolani eletta MVP

La Saugella Team Monza conquista il suo primo trofeo di Sand Volley 4×4 trionfando a Riccione nella 15^ Supercoppa Italiana. Al termine di una splendida finale contro l’Apis VBC Casalmaggiore, conclusa 15-13 al tie-break, le brianziole conquistano il gradino più alto del podio della seconda tappa del Lega Volley Summer Tour 2019, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che mescola l’altissimo livello tecnico della Serie A e il divertimento sulle più belle spiagge della penisola. Successo meritato per la squadra di Stefano Sassi, guidata in campo da una strepitosa Serena Ortolani, proclamata MVP del weekend trascorso in Piazzale Roma e premiata con il pallone d’oro da Consuelo Mangifesta, Responsabile Eventi, Comunicazione e Relazioni Esterne della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Insieme a Sara Loda, Alessia Ghilardi, Sofia Turlà, Alessia Fiesoli e Alma Frangipane, l’opposta ravennate fa filotto, vincendo tutte e quattro le sfide del torneo. Stefano Caldari, Assessore Sport e Turismo del Comune di Riccione, consegna alla Saugella coppa e medaglie d’oro. S’inchina con onore Casalmaggiore, giunta a soli due punti dal successo finale: Roberto Carnevali, Direttore Commerciale di Master Group Sport, mette al collo di Carmen Turlea e delle sue ragazze le medaglie d’argento. Il terzo posto l’aveva guadagnato poco prima l’Agricola Zambelli Millenium Brescia, vittoriosa nella ‘finalina’ sulla Unet E-Work Busto Arsizio: le bresciane ricevono le medaglie di bronzo da Massimo Boselli, consigliere della Lega Pallavolo Serie A Femminile.

Le due finali della domenica pomeriggio saranno presto disponibili sulla piattaforma Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di gustarsi due gare imperdibili. Inoltre, la replica integrale delle finali di Riccione andrà in onda su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre, canale 175 di Sky e canale 16 di TvSat) mercoledì 17 luglio alle ore 23.00 circa.

Si conclude così un weekend baciato dal sole e contraddistinto dall’entusiasmo della gente che ha riempito la tribuna della Beach Arena in Piazzale Roma. Tantissime le persone che hanno partecipato alle attività proposte dal Lega Volley Summer Tour e dai suoi sponsor: Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI e Beretta hanno contribuito a rendere indimenticabile una due giorni di sport di altissimo profilo. La stessa atmosfera di festa e divertimento sarà riproposta a Lignano Sabbiadoro, il 20 e 21 luglio.

