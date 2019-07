Calciomercato Lazio, Simone Inzaghi ammette: “se parte Milinkovic-Savic, ci serve un sostituto all’altezza”

L’allenatore della Lazio ha parlato del futuro di Milinkovic-Savic, esprimendo il proprio punto di vista

Il mercato della Lazio non è al momento decollato, il club biancoceleste deve valutare prima di tutto il futuro di Milinkovic-Savic, per capire poi in quale settore intervenire.

Direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato Simone Inzaghi, soffermandosi anche sul futuro del serbo: “Milinkovic-Savic? Mi piacerebbe che restasse qui con noi, ma è giusto che la società consideri un’eventuale offerta importante. Se dovesse partire, avremmo la necessità di riempire una casella a centrocampo con una mezzala fisica che possa assicurarci anche tanta qualità. Per ora comunque Milinkovic è qui con noi e ha fatto un ritiro strepitoso. Spero possa restare alla Lazio, anche se il mercato è aperto: non so cosa succederà, siamo pronti a ogni situazione. Un altro attaccante? Abbiamo due ragazzi del 1999 e sono ottimi prospetti, parlo di Anderson e Adekanye. Sono molto bravi anche se non hanno mai giocato nella massima serie: stiamo riflettendo. Difesa? Per ora siamo a posto così, vediamo cosa succede nelle prossime settimane, il mercato è aperto“.

