Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea: “da coach pressione maggiore, dopo un anno già ai Blues, non succede spesso…”

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea: l’ex centrocampista Blues spiega come si sta ‘dall’altra parte’, seduto su una panchina così importante

“Chelsea Football Club è lieto di annunciare che Frank Lampard è il nuovo allenatore della prima squadra“, tramite un annuncio apparso sul suo sito ufficiale, il Chelsea ha scelto Frank Lampard come nuovo allenatore. L’ex centrocampista e capitano ha firmato un triennale che lo renderà il sostituto di Maurizio Sarri.

Queste le prime parole come tecnico dei Blues: “sono immensamente orgoglioso di tornare al Chelsea come allenatore. Tutti conoscono il mio amore per questo club e la storia che abbiamo condiviso. Ora l’unico obiettivo e’ svolgere al meglio il mio lavoro e pensare alla preparazione per la prossima stagione. Sono qui per lavorare sodo, portare ulteriori successi al club e non vedo l’ora di iniziare. Quando giocavo qui la pressione era alta. E dopo il primo anno da allenatore ho capito che da questa parte del campo la pressione è ancora maggiore. Fai un anno da tecnico professionista e ti ritrovi già al Chelsea, non succede spesso. Ho giocato per diversi anni con allenatori fantastici, cosa che mi avvantaggia. So come funziona, mi sento pronto. Voglio giocatori che abbiano senso di appartenenza, non importa se di 18 o 32 anni“.

