Sul Lago di Como con una moto da cross: Luca Colombo tenta il record mondiale di velocità

Luca Colombo tenta il record mondiale di velocità sul lago di Como con una moto da cross

Luca Colombo, il pilota milanese che ha attraversato con una moto da cross il lago di Como, cercherà di conquistare sabato 6 luglio il nuovo primato mondiale di velocità sull’acqua. Il record da battere rappresenta una sfida a distanza con il centauro australiano Robbie Maddison, attuale detentore con 93,3 Km/h.

La moto da cross sarà una Honda CRF 450R fornita da Red Moto di Desio. Il mezzo, meticolosamente preparato dallo stesso Luca, dal tecnico motorista di numerosi campioni mondiali Giorgio Lumini, da

Angelo Pezzano e dai partner tecnici, è dotato di pattini nautici e ruota posteriore con pale speciali che forniranno la spinta idrodinamica necessaria a far planare sull’acqua gli oltre 205 kg di peso a pieno carico. Luca Colombo cercherà di stabilire il nuovo primato lungo un percorso di circa 2 Km che in ogni caso dovrà essere completato senza scendere mai al di sotto della velocità critica di 30 nodi (55,6 km/h), fondamentale per poter “correre” sul pelo dell’acqua senza affondare.

Per la sua sicurezza Luca ha scelto di indossare al polso Kingii Wearable, il più piccolo dispositivo personale di galleggiamento al mondo, affidando invece l’eventuale recupero del mezzo che a vuoto pesa 120 Kg, a un sistema autogonfiabile che si attiverà automaticamente in caso di perdita di potenza evitando così alla moto di inabissarsi nel lago.

Durante il suo tentativo Luca Colombo sarà supportato da un motoscafo off-shore del Cantiere Albatro International di Gordona (Sondrio) mentre l’evento si avvale del sostegno della società ticinese di costruzioni edili BEG Sagl.

I dettagli dell’evento (aperto al pubblico)

Partenza: h. 10.00 di sabato 6 luglio dalla spiaggia di Gravedona con arrivo al Lido di Dongo

Distanza: 1,9 km

Record di velocità su acqua dolce con moto da cross adattata Honda Red Moto CRF 450R

Il 30 luglio 2017 Luca Colombo ha compiuto la traversata del lago di Como stabilendo un nuovo record di percorrenza sull’acqua dolce: partito alle 9.38 da Gravedona, Luca è giunto a Colico alle 9.43 dopo poco più di 5 minuti di “navigazione” su un tratto di 5,5 km percorsi alla velocità di 40 nodi pari a circa 75 km/h ovvero più di 20 metri al secondo raggiungendo una punta di 83 km/h.

