Juventus, risolto il caso diplomatico relativo a Demiral: il turco potrà giocare in Cina contro l’Inter

Il difensore sarà a disposizione di Maurizio Sarri per il match contro l’Inter, in programma mercoledì contro l’Inter a Nanchino

Merih Demiral potrà prendere parte alla partita tra Juventus e Inter in programma mercoledì a Nanchino, si è risolto dunque il caso diplomatico scoppiato nei giorni scorsi. Viste le tensioni tra Cina e Turchia, era stato impedito il rilascio del visto all’ex Sassuolo, che avrebbe dunque potuto partecipare solo alla partita di oggi contro il Tottenham.

Nelle scorse ore però qualcosa si è sbloccato, così la Juventus è riuscita ad ottenere il visto, permettendo così a Sarri di avere Demiral a disposizione anche per la partita contro l’Inter di Conte. Questo il tweet della Juventus: “concesso il visto per la Cina a Merih Demiral. Il difensore sarà disponibile anche per la partita di Nanchino“.

Valuta questo articolo