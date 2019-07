Juventus, Rabiot si presenta: “Buffon mi ha consigliato di venire qui. Ronaldo? Ha avuto il suo peso”

Il nuovo giocatore della Juventus è stato presentato oggi nella sala stampa dell’Allianz Stadium, ecco le sue prime dichiarazioni

Adrien Rabiot si presenta ufficialmente, il nuovo giocatore della Juventus comincia la propria avventura in bianconero esprimendo le prime sensazioni su questa nuova avventura in Italia.

La sala stampa dell’Allianz Stadium accoglie il centrocampista francese, felice di esser finalmente approdato in Serie A: “ci sono stati molti contatti con questo club in passato ma era un altro periodo della mia vita. Oggi invece era il momento giusto per arrivare in Italia e sono contento del mio arrivo qui. Ho parlato molto con Buffon la scorsa stagione, la sua opinione è contata molto nella scelta fatta di venire qui alla Juve. E’ la prima volta che gioco in campionato fuori dal mio Paese ma sono pronto a dare il massimo e ad aiutare il club a centrare i propri obiettivi. Con Sarri ha ancora non ha avuto l’occasione di parlare. Ho dialogato con diversi dirigenti e mi sono trovato bene. Credo che sia stato scelto un buon tecnico dal club: possiamo fare grandi cose. La mi posizione preferita? Sul centrosinistra, nel centrocampo a tre. La mia maglia? Ho scelto come sempre il 25“.

Rabiot ha poi proseguito: “gli ultimi mesi per me sono stati complicati, sotto diversi aspetti. Ma mi voglio lasciare tutto alle spalle e iniziare al meglio questa nuova avventura. Darò tutto ora per questa nuova maglia. Il feeling con la Juve è tornato di moda di recente e si è concretizzato in poco tempo. Questo club ha una grande storia, fatta anche da diversi giocatori del mio Paese. Matuidi è stato mio compagno per tanti anni, mi aiuterà di certo. A centrocampo qui ci sono tanti bravi giocatori ma la concorrenza non mi spaventa. La Juve è un gradino superiore al Psg e questo mi ha convinto ulteriormente nella mia scelta di arrivare qui. Mia madre è il mio agente e, come tale, mi accompagna e mi sta vicino. E’ un rapporto importante il nostro per me. Con Buffon, nei nostri dialoghi, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti. E mi ha detto che per fare uno scatto in avanti nella carriera avrei dovuto accettare le avance della Juve. Le parole di Gigi, che stimo molto, mi hanno fatto riflettere parecchio”.

Sulla decisione di arrivare alla Juve ha pesato anche la presenza di Ronaldo: “ho avuto la possibilità di crescere giocando con dei fuoriclasse. Sicuramente poter giocare con Cristiano ha avuto un peso nella mia decisione. Ma so che tutto lo spogliatoio qui è pieno di fuoriclasse e lo spirito è positivo“.

