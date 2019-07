Juventus, Luca Pellegrini saluta la Roma: “ne esco da persona matura, ma avrei voluto più gioie”

Il nuovo giocatore della Juventus ha salutato sui social la sua vecchia società, ringraziandola per averlo fatto crescere

Luca Pellegrini è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Juventus, suo nuovo club dopo lo scambio con la Roma che ha coinvolto Leonardo Spinazzola.

Prima di concentrarsi però su questo capitolo importante della propria carriera, il giovane terzino ha voluto ringraziare il club giallorosso per gli anni trascorsi nella Capitale, postando sui social un lungo messaggio: “Prima di iniziare questa nuova avventura, volevo ringraziare l’AS Roma, per questi anni passati insieme, per il percorso del settore giovanile dove sono arrivati tanti trofei e grandi traguardi, fino ad arrivare in prima squadra. Durante questi anni ho conosciuto molte persone, e da ognuna di loro ho imparato qualcosa, dai mister ai compagni, dai team manager ai magazzinieri, dai dottori ai fisioterapisti. Li ringrazio uno ad uno. Senza di loro non sarei diventato il Luca che sono oggi. Sono entrato 8 anni fa che ero un bambino, e adesso ne esco da persona più matura. Vorrei ringraziare di cuore i tifosi che mi sono stati vicini, dai primi momenti di difficoltà, alle piccole/grandi gioie che ho raggiunto con questa maglia, e che avrei voluto fossero più numerose. Da oggi per me inizia un nuovo percorso, che intraprenderò con tutto l’entusiasmo possibile come ho sempre fatto. Sono onorato di essere entrato a far parte del club più titolato in Italia, e tra i più titolati al mondo. Non vedo l’ora di cominciare questo nuovo cammino!”.

