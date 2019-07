Juventus, Sarri mette le mani avanti: “in Champions le difficoltà sono altissime. Pogba? Mi piace molto”

L’allenatore bianconero ha parlato alla vigilia del match contro il Tottenham, che si giocherà domani a Singapore

Prima vigilia per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, i bianconeri infatti domani scenderanno in campo a Singapore contro il Tottenham, ultima finalista di Champions.

L’allenatore toscano ha parlato del livello raggiunto dalla propria squadra, ammettendo come sarà però complicato riuscire a vincere in Europa: “a livello italiano partiamo da favoriti, ma in Europa ci sono 10-11 società del livello della Juventus e le difficoltà nella competizione sono altissime. Vogliamo diventare una squadra con una propria identità e mi voglio divertire. Un gruppo di persone che si diverte riesce a dare di più. Ho trovato un ambiente sereno e tranquillo, c’è disponibilità da parte di tutti. Pogba mi piace davvero molto, ma è un giocatore del Manchester United. Non sono io il direttore sportivo e quindi non conosco la situazione. Higuain? Io lavoro con i giocatori che la società mi mette a disposizione. In questo momento Gonzalo è a disposizione e lo considero al 100% nei programmi. Se poi la società prenderà altre decisioni, mi adeguerò“,

Valuta questo articolo