Juventus, Platini promuove l’acquisto di Rabiot: “non è Messi ma ha qualità. Zidane? Io convinsi il club a prenderlo”

L’ex presiedente dell’UEFA ha parlato dell’arrivo di Rabiot alla Juventus, rivelando anche qualche aneddoto risalente alla sua esperienza in bianconero

Un altro francese alla Juventus, Adrien Rabiot è diventato ufficialmente un giocatore bianconero dopo aver concluso la propria esperienza con la maglia del Paris Saint-Germain.

Il suo arrivo in Italia è stato commentato da Michel Platini sulle pagine della Gazzetta dello Sport, parole al miele per il numero 25 transalpino che l’ex presidente UEFA considera molto forte: “Rabiot è molto più di un buon giocatore. La Juve è vista con molta simpatia in Francia, ormai è tra le grandi. Quando io ho firmato la conoscevo appena, in tv vedevi solo le finali, Milan e Inter erano più famose. Tutto è cambiato, magari grazie anche a me. Mi piace pensare d’aver aperto la strada ai francesi. Rabiot non è Messi ma ha qualità, gioca a tutto campo. Un 8 vecchi tempi, una mezzala, non un regista. Uno di rendimento che si annoia a stare davanti alla difesa e va sempre in profondità a cercare il gol. Peccato per il Psg. Sarri risultatista? Pensate che Ronaldo sia arrivato alla Juve per fare spettacolo? E Chiellini? Sono tutti ‘risultatisti’, poi c’è modo e modo di vincere. La Juve dà spettacolo. Ai miei tempi davamo spettacolo vincendo, Zidane l’ho fatto prendere io alla Juve“.

Valuta questo articolo