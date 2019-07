Juventus – “La vita è incredibile e vale la pena di sognare”, la gioia di Buffon dopo l’ufficialità del suo ritorno in bianconero

Gigi Buffon è nuovamente un giocatore della Juventus: le prime parole del portiere italiano dopo la firma col club bianconero

E’ un Gigi Buffon sorridente e carico, quello apparso oggi al JMedical per le visite mediche che hanno preceduto la firma del suo ritorno in bianconero. Il portiere italiano è nuovamente un giocatore della Juventus. “Ciao ragazzi, volevo salutarvi ancora una volta. Sono felicissimo di tornare a casa e di avere ancora l’opportunità di abbracciarvi e di essere abbracciato da voi. Questa è una delle giornate più belle e felici della mia vita. Oggi ho avuto la conferma che la vita è incredibile e vale la pena di sognare“, queste le prime parole di Buffon, che stasera sarà a Milano per l’inaugurazione del nuovo Flagship Store bianconero.

