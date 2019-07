Juventus-Inter, Sarri ammette: “prima del match ho fatto un errore. Buffon? Con lui ho parlato chiaro”

L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai rigori arrivata contro l’Inter in ICC

Si è conclusa ai rigori la sfida tra Juventus e Inter di International Champions Cup, 1-1 nei novanta minuti prima del successo dei bianconeri arrivata dagli undici metri.

Una prestazione non proprio esaltante quella delle due squadre, con Maurizio Sarri che in conferenza non ha nascosto il suo disappunto per le condizioni climatiche e del terreno: “abbiamo fatto una partita simile a quella con il Tottenham, con un primo tempo sotto ritmo e difficoltà a difendere nelle zone alte del campo e costretti di conseguenza a difendere più bassi. Nel secondo tempo abbiamo giocato con più coraggio. Sono partite che secondo me lasciano il tempo che trovano. La condizione fisica non è ottimale, il caldo era mostruoso e il terreno non era neanche di ottimo livello. In più ho fatto un errore, stamattina ho costretto i giocatori ad allenarsi ma c’era una temperatura mostruosa e probabilmente abbiamo pagato. Buffon? E’ un combattente nato. La scelta è chiara fin dall’inizio, ho parlato con Gigi in estate, i termini della discussione sono stati abbastanza chiari, il portiere in carica è Szczesny. Buffon sarà tenuto in forte considerazione e farà le sue partite durante la stagione. Lui è un ragazzo stupendo, ha detto che in questo ruolo avrebbe guadagnato molto di più in altri club ma lui voleva tornare alla Juve a tutti i costi“.

Per quanto riguarda De Ligt, Sarri ha ammesso: “ha giocato la parte di partita in cui abbiamo fatto peggio e non mi sembra abbia responsabilità. Cristiano ha fatto la solita partita giocata su ottimi livelli. La sensazione è che possiamo migliorare molto nelle giocate offensive e in velocità, cosa che lo esalterebbe ancora di più“.

