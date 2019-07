La Juventus pareggia con il Team KLeague, un avversario la deride: “è più difficile affrontare le squadre coreane…”

Adam Taggart, attaccante del Suwon Bluewings, ha deriso la Juventus dopo il pareggio per 3-3 maturato tra i bianconeri e il Team KLeague

Un pareggio a sorpresa quello maturato qualche giorno fa tra la Juventus e il Team KLeague, formazione composta dai migliori giocatori del campionato coreano.

I bianconeri non sono riusciti ad avere la meglio su propri avversari, recuperando addirittura nella seconda frazione di gioco un clamoroso doppio svantaggio. Risultato che ha sorpreso Adam Taggart, attaccante del Suwon Bluewings, che ai microfoni di Goal ha deriso la difesa della Juventus: “a essere onesto, mi è sembrato più facile giocare contro la Juventus che in Corea. Qui non appena hai la palla vedi attorno a te tre persone in pressing per recuperarla, contro le formazioni europee è tutto un po’ più tranquillo sotto questo aspetto, c’è più tempo per prendere una decisione“.

Valuta questo articolo