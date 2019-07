Calciomercato Juventus, ore decisive per la chiusura dell’affare De Ligt: fissate già le visite mediche

I due club sono ormai vicinissimi a trovare l’accordo per De Ligt, che martedì potrebbe addirittura svolgere le visite mediche

La Juventus ha quasi messo le mani su Matthijs De Ligt, il club bianconero è al lavoro con l’Ajax per definire gli ultimi dettagli e chiudere così la complicata operazione. In questi giorni le due società hanno intensificato i contatti, con l’obiettivo di trovare la quadra sui termini di pagamento, ultimo ostacolo prima della fumata bianca.

La Juventus ha intenzione di far sbarcare in Italia il giocatore già nella serata di lunedì, per poi fargli sostenere le visite mediche il giorno successivo presso il JMedical. Tutti i tasselli sembrano ormai andare al loro posto, De Ligt infatti attende con ansia la chiusura della trattativa, visto che non è partito con l’Ajax per la tournée in Austria.

