Juventus, De Ligt è sbarcato a Torino! Saluto ai tifosi, poi dritto in hotel: domani le visite mediche

Matthijs De Ligt è sbarcato a Torino: il giovane centrale olandese ha salutato i tifosi della Juventus, per poi fare tappa al J Hotel in attesa delle visite mediche di domani

“Ciao bianconeri, sono Matthijs e sono davvero felice di essere qui“, sono queste le prime parole di Matthijs De Ligt nelle vesti di nuovo calciatore della Juventus. Il difensore olandese, dopo diversi giorni di trattative serrate fra Juventus e Ajax (e Barcellona!), è sbarcato nella notte a Torino, presso l’aeroporto di Caselle. Il giovane e talentuoso centrale è stato pagato dalla Juventus circa 75 milioni, cifra che ne rispecchia le qualità e anche le grandi aspettative per il futuro. Dopo aver salutato la folla di tifosi, circa un centinaio, che avevano aspettato il suo arrivo in aeroporto, De Ligt ha fatto tappa direttamente al J Hotel nel quale trascorrerà la notte in attesa delle visite mediche di domani.

