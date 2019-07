Juventus – De Ligt non ci sta: “ogni giorno vengono fuori cose nuove! Ecco la verità”

De Ligt mette le cose in chiaro: le parole dell’olandese sulla sua decisione di indossare la maglia bianconera

Tante chiacchiere attorno all’arrivo di De Ligt in bianconero: il nuovo difensore centrale della Juventus ha voluto fare chiarezza sulla sua decisione di approdare a Torino.

“Ogni giorno vengono fuori cose nuove come ad esempio che un club non mi avrebbe comprato perchè mio padre era troppo grasso e io avrei avuto lo stesso problema in futuro“, ha affermato l’olandese in un’intervista a “Voetball International”.

“I soldi non sono mai stati importanti per una mia scelta, non mi hanno mai portato da un posto ad un altro. Ognuno ha la propria opinione, ma alcune cose sono state riportate con troppa superficialità“, ha aggiunto sul rifiuto al PSG.

infine sul suo agente, Mino Raiola, ha concluso: “ha tanta esperienza, in Olanda tutti parlano bene di lui, anche se non mi importa cosa dicono gli altri, ma quello che e’ meglio per me“.

