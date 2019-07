La Juventus si gode De Ligt, l’Ajax però si pente: “avremmo potuto venderlo ad un prezzo più alto”

Il direttore sportivo dell’Ajax ha parlato della trattativa con la Juve per De Ligt, sottolineando come i Lancieri avrebbero potuto incassa più dei 75 milioni pattuiti

La trattativa tra Juventus e Ajax per Matthijs De Ligt si è conclusa positivamente, il difensore olandese è stato presentato oggi dal club bianconero dopo un lungo tira e molla con la società di Amsterdam.

Proprio mentre il classe ’99 rispondeva alle domande dei giornalisti italiani, il suo ex direttore sportivo Marc Overmars ha ammesso di essersi pentito di averlo venduto a 75 milioni, considerando le cifre che ormai girano in Europa. Intervenuto ai microfoni di Ajax TV, il dirigente dei Lancieri ha sottolineato: “se guardiamo quanto vengono pagati altri giocatori beh, il prezzo sarebbe potuto essere leggermente più alto. L’anno scorso avevamo stabilito un prezzo in linea con il mercato, ora un altro. Ci è voluto troppo tempo per trovare l’accordo, il ragazzo ogni giorno era sulle prime pagine e questo alla lunga ti stanca. Non si trovano giocatori come de Jong e de Ligt ogni cinque anni, però i prezzi del mercato non diminuiscono. Potrebbero venire fuori altri ragazzi in grado di raggiungere certe cifre“.

