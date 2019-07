Calciomercato Juventus, Raiola allo scoperto: “De Ligt ha l’accordo con i bianconeri, ma…”

L’agente del difensore olandese ha ammesso di aver raggiunto l’accordo con la Juve, sottolineando come adesso la palla passi ai due club

Matthijs De Ligt ha raggiunto l’accordo con la Juventus, a rivelarlo è Mino Raiola ai microfoni del quotidiano olandese De Telegraaf.

L’agente del difensore dell’Ajax non ha avuto remore a rivelare l’intesa tra il proprio assistito e il club bianconero, sottolineando come adesso tocchi ai club chiudere la trattativa. Queste le dichiarazioni del procuratore: “De Ligt ha trovato l’accordo con la Juventus. Ora aspettiamo che si possa concludere la trattativa tra i due club. Ma non abbiamo alcuna intenzione di rivolgerci all’arbitrato o di fare causa: da oggi sarà regolarmente in ritiro. Non si fingerà malato, non è nel suo stile. Ma aspetterà che l’accordo tra le parti si trovi rapidamente“.

