Juventus, De Ligt già nel cuore dei tifosi: sui social spunta lo scatto da bambino con la maglia bianconera [FOTO]

Matthijs De Ligt ha già conquistato il cuore dei tifosi della Juventus: il difensore ex Ajax ha postato una foto su Instagram con la maglia bianconera indossata già da bambino

Fin da bambino ha avuto i migliori difensori italiani come miti e una predilezione per la Juventus. Matthijs De Ligt, nuovo difensore della Juventus pagato la bellezza di 85 milioni, lo ha ammesso con sincerità e non è la solita frase che tutti dicono una volta arrivati in un club prestigioso. Il centrale olandese ha postato una foto su Instagram che dà prova della sua ‘sincerità’: nello scatto si vede un bimbo biondo e sorridente con la maglia della Juventus, segno che il bianconero fosse nel destino di De Ligt già in tenera età. I tifosi hanno già un nuovo idolo.

