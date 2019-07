Juventus, bufera su Cancelo! L’intensità nel riscaldamento è ‘imbarazzante’: i tifosi furiosi sui social [VIDEO]

L’account Twitter della Juventus posta un video del riscaldamento odierno nel quale Cancelo appare un po’ svogliato: i tifosi lo prendono di mira

La preparazione estiva procede a gonfie vele in casa Juventus con Maurizio Sarri intento ad inculcare le proprie idee di gioco ai nuovi giocatori. Non solo tattica però, anche la preparazione fisica avrà grande importanza per sostenere le fatiche di una stagione che impone alla Juventus di essere protagonista tanto in campionato quanto in Europa. È per questo motivo che i tifosi pretendono il 110% da ogni giocatore e chi, nonostante si tratti solo di preparazione, non sembra terminare l’allenamento con la maglia sudata rischia di andare incontro a pesanti critiche.

È il caso di Joao Cancelo, talentuoso terzino portoghese che nel corso della scorsa stagione ha dimostrato di essere un po’ ‘anarchico’. L’ex Inter e Valencia non ha mai dato grosse garanzie in fase difensiva, ma questa volta il problema non pare essere di natura tattica. Nel video dell’allenamento odierno postato dalla Juventus su Twitter, i tifosi hanno criticato l’atteggiamento di Cancelo, presente in fondo al gruppo, apparso lento e svogliato durante i movimenti. Le critiche sono state feroci: si sta allenando in maniera blanda a causa delle voci di mercato che lo vogliono via da Torino?

