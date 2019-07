Juventus – Arriva l’ufficialità: Buffon in bianconero fino al 2020

Buffon torna in bianconero: la Juventus annuncia l’ufficialità dell’ingaggio del portiere italiano fino al 2020

Mancava solo la firma: dopo i tanti rumors riguardanti il ritorno di Gigi Buffon alla Juventus, oggi il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio del portiere italiano per la prossima stagione. Una grande storia che continua: “dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020“, si legge nella nota del club.

Buffon è pronto dunque, dopo l’avventura al PSG, ad un nuovo percorso in bianconero: i portiere italiano sarà il secondo di Wojciech Szczesny per la stagione 2019-2020, dopo di che per lui dovrebbe iniziare una carriera dirigenziale.

