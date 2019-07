Italia U21 – Paolo Nicolato è il nuovo allenatore: sostituirà Gigi Di Biagio

La panchina dell’Italia U21 va a Paolo Nicolato: il nuovo allenatore, promosso dall’under 20, prenderà il posto di Gigi Di Biagio

Dopo la pessima prova agli Europei U21, Gigi Di Biagio si è dimesso dal ruolo di allenatore degli azzurrini. L’Italia si presa dunque qualche giorno per decidere chi potesse essere il suo sostituto, optando per una soluzione interna: il nuovo allenatore dell’Italia U21 sarà Paolo Nicolato. Il tecnico è stato promosso dall’Under 20 con la quale ha raggiunto il 4° posto nel Mondiale 2019 appena conclusosi.

Nicolato ha espresso grande soddisfazione: “per me è una grandissima soddisfazione e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del c.t. Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore”.

