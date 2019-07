Italia’s Got Talent – Annunciati i giudici dell’edizione 2019, confermata Federica Pellegrini: “devo avere paura di…”

Federica Pellegrini al tavolo dei giudici di Italia’s Got Talent anche per l’edizione 2019

Sono stati annunciati i nuovi giudici dell’edizione 2019 di Italia’s Got Talent: un solo cambiamento al tavolo dei personaggi famosi che danno il loro giudizio sui talenti che si esibiscono davanti al pubblico del noto talent show. Sono stati confermati Frank Matano e Mara Maionchi, mentre Claudio Bisio lascia il suo posto a Joe Bastianich che siederà al fianco di una campionessa del mondo plurimedagliata.

Dopo la vittoria nei 200 stile libero di Mondiali di Gwangju 2019, per Federica Pellegrini si rinnova l’avventura televisiva con Italia’s Got Talent. La nuotatrice italiana è stata infatti riconfermata nel suo ruolo di giudice. “Si riparte per questa nuova avventura e non potrei essere più gasata!!!🥳🥳🥳🥳 …. @claudiobisio_insta_official mi mancherai da morire…😭😭😭😭 cosa dite devo aver paura anch’io di @jbastianich ?!?!😬😬😱😱 …. 😂😂 #newseason #italiasgottalent #IGT”

