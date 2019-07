Italia fuori da EuroBasket 2019! Non basta il cuore delle azzurre e il talento di Zandalasini: passa la Russia di ‘Terminator’ Vadeeva

Italia sconfitta 54-63 dalla Russia: azzurre eliminate da EuroBasket 2019. Non basta il cuore delle ragazze di coach Crespi e il talento di Cecilia Zandalasini, top scorer della serata

Il secondo posto ottenuto nel Girone C dall’Italia ha ‘condannato’ le ragazze azzurre a passare dal barrage, la sfida che porta ai quarti di finale di EuroBasket 2019. Avversaria non semplice per le azzurre, la Russia che sì chiuso terza il Gruppo D qualificandosi all’ultimo respiro contro la Bielorussia, ma che può vantare il talento di Maria ‘Terminator’ Vadeeva che può vantare la vittoria dell’Eurolega nel 2017 con la Dinamo Kursk e una stagione giocata in WNBA con le Los Angeles Sparks. Azzurre che dal canto loro hanno dato segnali positivi nell’ultima partita giocata contro la Slovenia nel girone, ritrovando solidità difensiva ed un attacco finalmente decisivo.

Da questa notte però sono finiti i tempi di calcoli e posizionamenti, la fase ad eliminazione diretta non lascia scampo ad errori e risulta fatale alle ragazze di coach Crespi. Dopo un primo tempo concluso con un vantaggio di 4 punti (33-29), le azzurre subiscono la reazione rabbiosa delle russe nella ripresa (12-18 e 9-16 i parziali), particolarmente in un quarto periodo di gioco in cui le energie vengono meno e il talento ad intermittenza dell’Italia, unica vera pecca di Sottana e compagne, piazza l’interruttore su off. Finisce 54-63, un distacco minimo, ma decisivo. Non sono bastati i 24 punti di Zandalasini, top scorer della serata, mentre la Russia si è appoggiata al talento di Vadeeva (19 punti e 9 rimbalzi).

L’Europeo dell’Italia si chiude con l’amaro in bocca di una qualificazione ai quarti gettata al vento con la sconfitta nella seconda partita contro l’Ungheria. In quella partita le azzurre avevano sbagliato qualche tiro di troppo, quest’oggi i numeri parlano chiaro: 45% dal campo (19/42), 50% ai liberi (4/8) e solo il 18% da 3 punti (4/22). Non che le russe abbiano fatto registrare percentuali importanti (46% dal campo e 24% da 3), ma sono risultate più precise e migliori anche a rimbalzo (14/23 per l’Italia e 19/27 per la Russia).

