ItalBasket, Melli salta il training camp di Pinzolo: decisione presa in accordo con il ct Sacchetti

Il giocatore azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’operazione al ginocchio, svolta al termine del campionato turco

Nicolò Melli è stato autorizzato a non partecipare al training camp di Pinzolo (23/29 luglio). In accordo con il Ct Sacchetti e lo staff medico sanitario Azzurro, le condizioni dell’atleta, sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato alla fine del campionato turco, verranno monitorate di settimana in settimana.

