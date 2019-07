International Champions Cup – Juventus-Inter termina ai rigori: il derby d’Italia ai bianconeri, Buffon decisivo

La Juventus trionfa ai rigori contro l’Inter nell’International Champions Cup: Buffon decisivo

E’ andato in scena oggi un primo assaggio speciale di quello che vedremo nel corso della stagione 2019-2020 di Serie A. Oggi si sono sfidate in campo la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte per l’International Champions Cup. Dopo un’autorete di De Ligt che ha permesso ai nerazzurri di portarsi in vantaggio, ci ha pensato Cristiano Ronaldo a portare il punteggio sulla parità e permettere al suo team di giocarsi la vittoria ai rigori.

Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, è stato Buffon a decidere il risultato del match: il portiere bianconero ha infatti parato ben tre rigori, quelli calciati da Ranocchia, Longo e Borja Valero. Per la Juventus errori di Rabiot e Bernardeschi, ma le reti di Cancelo, Emre Can, Ronaldo e Demiral hanno permesso ai bianconeri di aggiudicarsi la vittoria.

Valuta questo articolo