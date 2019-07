Inter, il saluto social di Sensi al Sassuolo: “sarò per sempre uno di voi, siete stati una famiglia per me”

Il centrocampista italiano ha salutato il club neroverde dopo essere passato ufficialmente all’Inter

Un saluto sentito e accorato, che Stefano Sensi ha sentito di dover rivolgere al Sassuolo dopo il suo trasferimento ufficiale all’Inter. Il centrocampista italiano ha affidato ad Instagram il suo pensiero, utilizzando parole al miele per il suo ormai ex club.

Questo il contenuto del suo post: “Grazie. Perché siete stati una famiglia. Non solo una club o una squadra. Perché mi avete dato una grande chance. E mi avete fatto crescere, sbagliare, imparare e così per decine di volte. Grazie a tutti coloro che mi hanno detto e dato qualcosa. Il presidente. L’ad. I responsabili dell’area sportiva. Gli allenatori. I miei compagni. E poi medici, magazzinieri, e chi mi ha sempre protetto e aiutato. E magari rimproverato. È servito tutto. E poi grazie alla gente, ai tifosi, ad un popolo che ha orgoglio e dignità. Grazie Sassuolo. Per sempre uno di voi“.

