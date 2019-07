Inter, Gagliardini commenta il primo giorno di lavoro: “abbiamo iniziato davvero forte, c’è voglia di lavorare”

Il centrocampista nerazzurro ha parlato al termine del primo giorno di allenamento, esprimendo le proprie sensazioni

Il raduno di Lugano è cominciato in maniera positiva per Roberto Gagliardini, intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la prima giornata di lavoro agli ordini di Antonio Conte.

Ottime sensazioni e tanta voglia di faticare per il centrocampista nerazzurro, felice di aver trovato un nuovo allenatore e nuovi compagni: “abbiamo iniziato forte, sarà una settimana in cui metteremo carichi nelle gambe, ma il primo giorno è stato ottimo. Dopo le vacanze sono davvero contento di ricominciare, c’è grande entusiasmo. Abbiamo un nuovo allenatore, ci sono nuovi compagni e sono molto contento di iniziare la nuova stagione. Qui c’è tanta voglia di fare: ci alleneremo bene, vogliamo capire fin da subito quello che ci chiede il mister. Domenica ci sarà l’amichevole con il Lugano e poi la tournée in Asia, c’è tutto per far bene in questa stagione. Qui in ritiro ci sono tanti giovani, poi si uniranno i compagni impegnati con le nazionali, ma in generale c’è tanta voglia di lavorare e di stare in gruppo“.

