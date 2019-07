Calciomercato Inter, Javier Zanetti fa chiarezza: “nessuna offerta per Lautaro Martinez, spero che resti”

Il vice-presidente dell’Inter ha parlato del futuro di Lautaro Martinez, sottolineando come non sia arrivata nessuna offerta

Il futuro di Lautaro Martinez sarà all’Inter, almeno è quello che spera il vice-presidente Javier Zanetti. Il dirigente nerazzurro ha parlato ai microfoni di TycSports, sottolineando come al momento non sia arrivata nessuna offerta per l’argentino, nonostante le ultime indiscrezioni parlassero di un interessamento del Barcellona.

Queste le parole di Zanetti: “Lautaro Martinez? All’Inter non è arrivata alcuna offerta. Spero che Lautaro continui così, per noi è un giocatore importante e lo vediamo con la nostra maglia. Sono molto contento perché nella prima stagione ha fatto molto bene, non è facile e a soli 21 anni ha dimostrato personalità. Messi? Ho un buon rapporto con Leo, che me lo lasci un altro po’…“.

