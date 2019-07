Inter – Non c’è più posto per Icardi: l’argentino lascia il ritiro di Lugano

Mauro Icardi lascia il ritiro dell’Inter: si separano le strade dell’attaccante argentino e del club milanese?

Sembra che ormai non ci sia più niente da fare per Mauro Icardi all’Inter: l’ex capitano nerazzurro ha infatti lasciato oggi il ritiro di Lugano del club milanese. A renderlo noto è stata la società con un tweet: “Mauro Icardi rientrerà oggi a Milano dal ritiro di Lugano. Il club e l’attaccante argentino hanno preso questa decisione di comune accordo“.

Niente tournèe in Asia dunque per Icardi, fuori dal progetto dell’Inter di Conte come aaffermato anche dall’ad Marotta. “Icardi proseguirà il suo percorso di ricondizionamento atletico nei prossimi giorni e non prenderà parte al Summer Tour in Asia“, conclude l’Inter nella nota.

Valuta questo articolo