L’Inter fa piazza pulita in ritiro, Nainggolan come Icardi: il belga rispedito a casa

Il club nerazzurro ha deciso di rispedire a casa anche Nainggolan dopo Icardi, anche il belga è fuori dai piani tecnici di Conte

L’Inter continua a fare piazza pulita in ritiro e, dopo Mauro Icardi, ha rispedito a casa anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, che non rientra più nei piani di Antonio Conte, ha svolto in mattinata un lavoro personalizzato, prima di lasciare il centro di allenamento di Lugano.

Una scelta già anticipata dall’allenatore e da Beppe Marotta in conferenza stampa, dove era stato sottolineato come Icardi e Nainggolan non sarebbero rimasti in rosa. Se per l’argentino è certa la sua assenza anche nella tournée in Cina, non è dato sapere al momento se anche il belga rimarrà in Italia.

