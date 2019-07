Inter-Juventus, parte la sfida per Darmian: l’esterno azzurro conteso da Sarri e Conte

L’esterno del Manchester United fa gola sia all’Inter che alla Juventus, che potrebbero tentare l’affondo nei prossimi giorni

Matteo Darmian potrebbe rientrare in Italia, concludendo così la sua esperienza al Manchester United. L’esterno italiano infatti è conteso da Inter e Juventus, vigili sul giocatore e interessate a riportarlo in Serie A. Antonio Conte gradisce l’ex Torino, utile non solo come terzino ma anche all’occorrenza come centrale difensivo.

Prima di tentare l’affondo però i nerazzurri devono cedere uno tra Miranda e Dalbert, giocatori ormai fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore. Su Darmian però c’è da battere la concorrenza della Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore e decisa a vender cara la pelle nella corsa al suo ingaggio.

