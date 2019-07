Inter, Conte scuote l’ambiente! Domani vertice di mercato: dalla cessione di Perisic all’arrivo di Lukaku, ecco la situazione

Conte chiama a rapporto i dirigenti dell’Inter, serve una scossa sul mercato: dalla cessione di Perisic all’arrivo di Lukaku, ecco i punti all’ordine del giorno del vertice che si terrà domani a Nanchino

Indietro sul mercato, risultati che non arrivano e la bocciatura di Perisic: 3 indizi fanno una prova, Antonio Conte non è soddisfatto della sua Inter. Per questo motivo nelle prossime ore, a Nanchino, è in programma un importante vertice di mercato che vedrà seduti allo stesso tavolo mister Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Argomento del giorno: l’arrivo di Romelu Lukaku. Il Manchester United ha rifiutato la proposta da 65 milioni dell’Inter, i nerazzurri secondo la ‘Rosea’ dovranno alzare l’offerta per avvicinarsi il più possibile agli 83 richiesti. Più vicina invece l’intesa con la Roma per Dzeko, l’annuncio dovrebbe arrivare al termine della tournèe asiatica.

Non solo acquisti, ma anche operazioni in uscita, utili a finanziare i dispendiosi colpi in entrata. Dopo la bocciatura delle ultime ore, Ivan Perisic è dato già con le valigie in mano ed una sua cessione potrà dare all’Inter la liquidità necessaria per finalizzare il colpo Lukaku. Sicuri partenti anche Mauro Icardi e Radja Nainggolan: sul primo Juventus e Napoli sembrano sempre in pole; per il secondo la pista estera è la più accreditata.

Valuta questo articolo