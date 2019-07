Inter, con Conte si lavora duro! Skriniar ammette: “sapevamo cosa ci aspettava. Lotteremo per i primi posti”

Milan Skriniar parla dei metodi di allenamento di Antonio Conte: il difensore slovacco contento per il ‘duro lavoro’ finalizzato a puntare alle posizioni di vertice della Serie A

Ripresa degli allenamenti alquanto dura per l’Inter: con Antonio Conte non si scherza! Si parte subito forte, l’ex CT della Nazionale fa del ‘testa bassa e pedalare’ il suo mantra e chi lo conosce lo sa bene. I giocatori dell’Inter erano ben preparati a tutto ciò e, sapendo che l’intensità di Conte e finalizzata a conquistare le posizioni di vertice in Serie A, si stanno allenando senza risparmiare nemmeno una goccia di sudore.

Lo ha ammesso Milan Skriniar a Sky Sport: “ho sempre detto che volevo rimanere qui, sono felice di esser qui. Con il nuovo allenatore potrebbe esserci un nuovo sistema di gioco per cui dobbiamo stare molto attenti: lavoriamo anche per questo, per fare sempre meglio. C’è tanta voglia di lavorare per migliorarsi. Si sta lavorando forte e bene, ed è importante: sapevamo cosa ci aspettava con il nuovo allenatore e si è visto subito fin dal primo allenamento. Quello che sappiamo è che dobbiamo lavorare fin dal primo giorno al massimo perché il nostro obiettivo è lottare per i primi posti“.

