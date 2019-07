Inter – Caso Icardi, parla Marotta: “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito”

Beppe Marotta e la situazione di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul calciatore argentino

Mauro Icardi non ha ancora trovato un posto per il suo futuro, dopo le manifestazioni dell’Inter di non volerlo più coinvolgere nel progetto nerazzurro. Proprio del ‘caso Icardi’ ha parlato oggi Beppe Marotta a margine della presentazione dei calendari di Serie A: “tempistiche per risolvere la situazione Icardi? Non abbiamo schedulato quello che poi e’ una sua situazione. E’ un nostro giocatore, su di lui ci siamo espressi in modo esplicito”, ha spiegato l’ad nerazzurro.

Marotta ha poi aperto una parentesi sul derby che si disputerà nella quarta giornata: “dopo quattro giornate c’è già un bel rodaggio, giocare fuori casa poi è ancora più bello. Le premesse fino ad oggi sono sicuramente positive per quello che è riuscito a fare Conte”.

