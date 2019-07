Inter, la questione Icardi si fa sempre più complicata: Napoli e Roma ci provano, ma la Juventus…

L’Inter ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, che al momento continua a non prendere in considerazione altre destinazioni, ribadendo di voler rimanere

La questione Icardi si fa sempre più spinosa per l’Inter, decisa a cedere l’attaccante argentino perchè non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte.

Nella giornata di ieri sono state confermate le voci di un incontro a Ibiza tra Wanda Nara e Fabio Paratici, la Juventus segue il calciatore da tanto tempo ma al momento preferisce concentrarsi su altre operazioni, come per esempio quella relativa a De Ligt. Inoltre, il reparto offensivo bianconero appare overbooking, considerando anche il ritorno dal Chelsea di Higuain, nonostante quest’ultimo sia apertamente sul mercato. Per Icardi si sono mosse concretamente anche Roma e Napoli, ma il giocatore ha ribadito di voler rimanere all’Inter, confermandolo anche sui social tramite la moglie-agente. Aurelio De Laurentiis è interessato a compiere questo investimento, ma la presenza della Juventus non aiuta il presidente azzurro: il rischio di un’asta c’è eccome, ma i tempi per chiuderla non saranno affatto brevi.

