Inter-Barella, Ã¨ fatta! Trovato l’accordo col Cagliari: i dettagli

Barella sarà presto un giocatore dell’Inter: domani le visite mediche a Milano, i dettagli dell’accordo col Cagliari

L’Inter finalmente sorride: il club nerazzurro ha trovato l’accordo col Cagliari per Nicolò Barella. Il centrocampista classe ’97 è dunque pronto a diventare un giocatore dell’Inter. Un’operazione da ben 45 milioni di euro: 12 circa per il prestito, 25 per l’obbligo di riscatto e 8 di bonus. Barella è atteso a Milano dove già domani dovrebbe svolgere le visite mediche e poi firmare il contratto.

