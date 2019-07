L’infarto non ferma Casillas: prima giornata di allenamento per il portiere spagnolo

Casillas non si ferma: lo spagnolo torna ad allenarsi col porto nel pre-ritiro

Casillas torna ad allenarsi: a due mesi dall’infarto che lo ha colpito il primo maggio scorso mentre si allenava, il portiere spagnolo è pronto per tornare a lavorare con la sua squadra. Se in tanti pensavano ad un ritiro dopo il malore, Casillas ha confermato la sua voglia di continuare a giocare. “Ritorno al lavoro, primo giorno“, ha scritto su Twitter a due mesi esatti dall’infarto miocardico acuto: Casillas si è presentato al Centro sportivo di Olival con la sua squadra per la prima giornata del pre-ritiro-

