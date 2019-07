Incidente hot per Megan Rapinoe: la calciatrice resta a seno nudo in diretta tv [VIDEO]

Incidente hot per Megan Rapinoe alla cerimonia di consegna dei premi Espys: l’attaccante degli Stati Uniti resta a seno nudo in diretta tv

Megan Rapinoe è la nuova eroina degli Stati Uniti. L’attaccante e co-capitana della Nazionale femminile a stelle e strisce, si è laureata Campionessa del Mondo, per la seconda volta consecutiva, guidando gli USA alla vittoria del Mondiale di Francia 2019. Rapinoe è risultata la regina delle marcatrici e ha segnato il rigore che ha aperto le marcature contro l’Olanda, battuta 2-0 in finale. Durante la cerimonia di consegna dei premi Espys, la ragazza ha anche regalato un momento hot diventato ben presto virale sui social. Al momento di alzarsi dal suo seggiolino, la giacca di Rapinoe si è aperta, scoprendole un seno (non indossava nulla sotto) che è rimasto in bella mostra in diretta tv, non sfuggendo agli occhi delle telecamere e dei follower!

