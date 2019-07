Il Tour de France si avvicina, si fa dura per Froome: il britannico sorride grazie ad un regalo speciale [FOTO]

Chris Froome riceve un regalo speciale: il commento ironico del britannico alla vigilia della partenza del Tour de France 2019

La partenza del Tour de France 2019 si avvicina sempre più, sabato 6 luglio i ciclisti saranno ai nastri di partenza della grande corsa a tappe francese, a Bruxelles. 21 giorni di puro spettacolo, fatiche, imprese e sfide tra grandi campioni. Si farà sentire l’assenza di Chris Froome: il britannico è stato costretto a rinunciare alla Grande Boucle a causa delle conseguenze riportate dopo la terribile caduta di diverse settimane fa durante la ricognizione di una tappa del Giro del Delfinato.

Froome si trova in una clinica di Monaco, dove ha iniziato la sua riabilitazione, e aggiorna ogni tanto i suoi fan con i social. Oggi, il britannico, ha ricevuto un regalo speciale, la mascotte del Tour de France 2019. “Non avevo pianificato di prenderne uno in questo modo quest’anno 😬 Grazie @maillotjaunelcl 😊🦁“, ha scritto a corredo di una foto che lo ritrae sul lettino d’ospedale con un pupazzo a forma di leone con la maglia gialla, simbolo del Tour.

