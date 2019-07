Icardi via dal ritiro dell’Inter, l’argentino si rilassa in famiglia: Wanda Nara lo consola sul lago di Como [FOTO]

Dopo aver lasciato il ritiro dell’Inter ieri, l’argentino è tornato nella sua villa sul lago di Como per trascorrere qualche ora di relax

Mauro Icardi è sempre più fuori dall’Inter, l’argentino infatti ha lasciato ieri il ritiro di Lugano per fare ritorno a casa, dove si allenerà in solitudine in attesa di novità dal mercato.

Maurito non è stato convocato per la tournée in Asia, per questo motivo avrà più tempo per definire il proprio futuro. Intanto, per trascorrere qualche giorno di relax, l’ex capitano nerazzurro ha raggiunto la propria famiglia sul lago di Como, come testimoniato da Wanda Nara con una serie di foto e video postati su Instagram:

