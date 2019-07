Si imbatte in un orso nel bosco e scappa a gambe levate, la terrificante avventura di Lukas Hradecky

Il portiere del Bayer Leverkusen si è imbattuto in un orso durante una passeggiata nel bosco di Bratislava, scappando a gambe levate

Un’avventura che Lukas Hradecky non dimenticherà facilmente, un incontro ravvicinato con un orso che avrebbe potuto avere conseguenze davvero serie.

Per fortuna, il portiere del Bayer Leverkusen è riuscito a scappare a gambe levate, seminando l’ingombrante animale. Tutto è avvenuto due giorni fa in un bosco vicino Bratislava, sua città natale dove sta trascorrendo le vacanze estive, durante una passeggiata terminata con una corsa sfrenata verso casa. Hradecky ha raccontato tutto ai microfoni della Bild: “due giorni fa ho capito di essere un grande corridore. Mi trovavo tutto solo in una foresta fuori città quando mi sono trovato davanti, a una distanza di meno di 100 metri, un orso. Non ci ho pensato su due volte e mi sono messo a correre a più non posso per 3-4 minuti“.

