Golf – WGC-FedEx St. Jude Invitational: Koepka senza rivali nel Tennessee, l’americano rafforza la sua leadership mondiale

Il golfista statunitense ha ricevuto un assegno di 1.745.000 dollari su un montepremi di 10.250.000

Brooks Koepka ha rafforzato la sua leadership mondiale vincendo con 264 (68 67 64 65, -16) colpi il WGC-FedEx St. Jude Invitational, terzo dei quattro eventi stagionali del World Golf Championships disputato al TPC Southwind di Memphis (par 70) nel Tennessee. Con un gran 65 (-5, cinque birdie) ha rapidamente messo fuori gioco Rory McIlroy, al comando dopo tre turni che lo sopravanzava di un colpo e terminato quarto (269, -11), e ha ulteriormente qualificato il suo palmarès con il primo titolo WGC che si unisce a ben quattro major (in 23 mesi) e a due altri tornei del PGA Tour, oltre a un successo sull’European Tour, due nel Japan Tour e quattro (di cui uno nel Montecchia Open, 2013) nel Challenge Tour da cui è decollato.

Il miglior score di giornata lo ha realizzato Webb Simpson (64, -6, un eagle, cinque birdie, un bogey) occupando con 267 (-13) la seconda piazza (64 anche per Keith Mitchell 39° con 278, -2), mentre la terza è toccata a Marc Leishman (268, -12) e sulla quarta McIlroy è stato agganciato da Tommy Fleetwood e da Matthew Fitzpatrick. Dopo essere stato in vetta nel primo giro è terminato settimo Jon Rahm (270, -10), ma ne ha comunque tratto giovamento salendo dall’ottavo al settimo posto nel World Ranking, unica variante tra i top ten.

Non sono stati mai in partita Justin Rose, 11° con 273 (-7), Jordan Spieth e Justin Thomas, vincitore dell’edizione precedente del torneo sotto il nome di Bridgestone Invitational, 12.i con 274 (-6), e Dustin Johnson, 20° con 275 (-5), numero due al mondo e a segno nel FedEx St. Jude Classic in calendario nel 2018 come torneo normale del circuito. Ancor più anonime le prestazioni di Sergio Garcia e Jason Day, 40.i con 279 (-1), di Bryson De Chambeau, 48° con 281 (+1), e di Phil Mickelson, 57° con 288 (+8). Brooks Koepka ha ricevuto un assegno di 1.745.000 dollari su un montepremi di 10.250.000 dollari.

