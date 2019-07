Golf – Vierumäki Finnish Challenge: cinque i giocatori italiani in gara, Laporta guida il gruppo azzurro

Cinque i giocatori italiani al via del torneo finlandese: Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Edoardo Raffaele Lipparelli, Federico Maccario e Filippo Bergamaschi

Il Challenge Tour si trasferisce dall’Austria in Finlandia per la disputa del Vierumäki Finnish Challenge (1-4 agosto) in programma sul percorso del Vierumäki Resort, nella città finlandese da cui il circolo prende nome. Cinque i giocatori italiani in gara, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise, Edoardo Raffaele Lipparelli, Federico Maccario e Filippo Bergamaschi tesi alla ricerca di un buon risultato, tutti in grado di poterlo ottenere.

In particolare Laporta ha l’obiettivo di entrare tra i primi 15 della money list (attualmente 22°), che avranno a fine stagione la ‘carta’ per il tour maggiore, e proverà a ripetersi Lorenzo Scalise, già autore di un’ottima prova nell’Italian Challenge Open, dove fu secondo dopo playoff alle spalle dell’inglese Matthew Jordan, e con un decimo posto nel precedente Euram Open.

Jordan sarà anch’egli nel fied, possibile protagonista insieme ai connazionali Matt Ford e Steven Tiley, agli olandesi Daan Huizing e Wil Besseling, al portoghese Ricardo Santos, allo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez, al gallese Rhys Enoch, al norvegese Eirik Tage Johansen e ai francesi Robin Roussel e Antoine Rozner, in cerca del terzo titolo stagionale per salire immediatamente sull’European Tour. Il montepremi è di 200.000 euro con prima moneta di 32.000 euro.

