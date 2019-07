Golf – Irish Open: giro super di Rock, sale Edoardo Molinari

Eurotour: nell’Irish Open giro super di Robert Rock, sale Edoardo Molinari

L’inglese Robert Rock con uno spettacolare giro in 60 (-10) colpi e lo score di 197 (67 70 60, -13) è il nuovo leader a un giro dal termine del Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par 70), nella città da cui il circolo prende nome in Irlanda, dove Edoardo Molinari, autore di una bella prestazione, è salito dal 21° al 14° posto con 203 (68 68 67, -7). Al 33° con 207 (70 68 69, -3) Nino Bertasio e al 41° con 208 (68 70 70, -2) Lorenzo Gagli.

Robert Rock, 42enne di Rugeley, due titoli nel circuito di cui uno in un Open d’Italia (2011), ha realizzato undici birdie, di cui sei di fila a chiudere, e un bogey mancando il 59 per pochi centimetri. E’ inseguito a un colpo dallo spagnolo Rafa Cabrera Bello e dall’inglese Eddie Pepperell (198, -12). Al quarto posto con 199 (-11) il sudafricano Zander Lombard, un vetta dopo due turni, e al quinto con 200 (-10) l’austriaco Bernd Wiesberger e l’inglese Andy Sullivan. Ha recuperato 29 posizioni l’altro iberico Jon Rahm, nono con 202 (-8), e possono solo aspirare a risalire la classifica il tedesco Martin Kaymer, 22° con 204 (-6), lo scozzese Russell Knox, campione uscente, 25° con 205 (-5), e l’inglese Tommy Fleetwood, 29° con 206 (-4).

Edoardo Molinari ha girato in 67 (-3) con quattro birdie e un bogey, Nino Bertasio ha segnato un parziale di 69 (-1) con tre birdie e due bogey e Lorenzo Gagli ha fissato con tre birdie e tre bogey il 70 del par. Sono usciti al taglio Andrea Pavan, 67° con 140 (70 70, par), Renato Paratore, 117° con 144 (70 74, +4), e Guido Migliozzi, 134° con 146 (68 78, +6).

Il torneo su GOLFTV – Il Dubai Duty Free Irish Open viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Quarta giornata: domenica 7 luglio, dalle ore 13 alle ore 18.

