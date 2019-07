Golf – Inizia il Nazionale Open di Sutri: al via 144 golfisti di 15 nazionalità diverse

Prende il via il Nazionale Open di Sutri, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private: presenti 144 concorrenti (68 italiani), provenienti da 15 nazioni

È ai nastri di partenza il Nazionale Open (25-27 luglio), torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, che si disputa sul percorso del Golf Nazionale di Sutri (VT).

È l’ottavo appuntamento stagionale dell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, il circuito di dieci gare nazionali e internazionali della FIG programmate in sette regioni diverse, dalla Valle d’Aosta alla Puglia in un cammino verso la Ryder Cup 2022 che coinvolge tutta la nazione. È un ritorno sul percorso che ad aprile ha ospitato i due eventi inaugurali del Pro Tour, l’80° Campionato Nazionale Open Dailies Total 1 maschile e la prima edizione del femminile.

La Pro Am al team con atleti diversamente abili – Il torneo è stato anticipato dalla Pro Am del Nazionale Open vinta con “meno 36” dalla compagine del pro Carlo Casalegno con Andrea Perotto e con due giocatori diversamente abili, Andrea Fusacchia ed Edoardo Biagi, coordinatore settore attività paralimpica FIG. Una ulteriore testimonianza di come il golf sia uno sport aggregante, inclusivo e aperto a tutti. Al secondo posto con “meno 27” Michele Ortolani con Mario Innamorati, Franco Coppari e Roberto Chiacchierini, al terzo con “meno 26” Niccolò Quintarelli con Giampiero Tasco, Stefano Petrucciani e Alberto Di Bagno, al quarto con lo steso score il francese Benjamin Kedochim con Paolo Zampieri, Fernando Sonnino e Cesare D’Ippolito e al quinto con “meno 25” l’inglese Jack Clarkson con Letterio Marzà, Paolo Brignoli e Antonio Giorgio.

Si è giocato con formula “Tour Scramble – net aggregate team score in relation to par” and “Use your pro” e per la classifica sono stati conteggiati solamente birdie ed eagle.

Via al torneo – La gara, alla quale prendono parte 144 concorrenti (68 italiani), provenienti da 15 nazioni comprese Argentina, Canada, Nuova Zelanda e Sudafrica, sarà di alta qualità tecnica e agonistica per la presenza di quindici dei primi venti giocatori della money list e di sei vincitori stagionali. Favoriti d’obbligo questi ultimi, gli azzurri Edoardo Raffaele Lipparelli, Luca Cianchetti e Gregory Molteni, l’inglese Benjamin Wheeler, l’austriaco Timon Baltl e lo spagnolo Gonzalo Vicente Elena, a segno nel precedente Alps de La Gomera, ma sono in molti ad avere le carte in regola per proporsi ai vertici Tra gli stranieri ricordiamo i francesi Xavier Poncelet, Pierre Pineau, Teremoana Beaucousin e Julien Foret, l’inglese James Sharp, l’argentino Rafa Echenique, due successi sul Challenge Tour, l’olandese Davey Porsius, lo svizzero Mathias Eggenberger, l’irlandese David Carey, lo spagnolo Javier Ballesteros e l’austriaco Clemens Prader.

Tra gli italiani hanno possibilità Enrico Di Nitto, Alessandro Grammatica, Federico Maccario, Michele Ortolani, Stefano Pitoni e Cristiano Terragni, che svolge la sua attività sul China Tour. Parecchi i dilettanti compresi Andrea Romano, vincitore del Junior Orange Bowl, Stefano Mazzoli e Giovanni Manzoni, a segno in due eventi di College statunitensi, e Giacomo Fortini, che lo scorso anno ha battuto i pro dell’Alps Tour (Cervino Open).

L’intervista – Michele Ortolani, milanese, 23 anni da compiere, è uno dei giocatori più in forma come ha confermato anche l’ottimo responso nell’Alps de La Gomera di metà luglio.

“Ho acquistato molta fiducia nei miei mezzi – ha detto – dopo il quarto posto alle Canarie, con cui ho avuto la certezza di mantenere la ‘carta’ per il circuito anche per l’anno venturo. Ora nelle prossime gare voglio cercare di fare un ulteriore passo in avanti. Quindi, a iniziare da questa, proverò ad attaccare. Credo di avere buone possibilità di raggiungere l’obiettivo. Il percorso? E’ uno dei più interessanti d’Italia come impegno e difficoltà e inoltre è in ottime condizioni, Ci sarà da divertirsi”.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier), Dailies Total 1 (Official Supplier). Official advisor: Infront.

Formula e montepremi – Il Nazionale Open si svolge sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati, i pari merito ai 40° posto e i dilettanti che rientreranno nel punteggio di qualifica. In palio 40.000 euro con prima moneta di 5.800 euro.

Ingresso gratuito per il pubblico – Per tutta la durata della manifestazione, pro-am compresa, l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

