Golf – FedEx St. Jude Invitational: assenti Francesco Molinari e Woods, sfida tra Koepka, Lowry e Johnson

Francesco Molinari e Tiger Woods saltano il FedEx St.Jude Invitational. Di nuovo a confronto l’elite mondiale: attesa per Brooks Koepka, Dustin Johnson e Shane Lowry

Nuovamente a confronto l’élite mondiale, con la presenza di 46 giocatori tra i primi 50 del world ranking, nel WGC-FedEx St. Jude Invitational (25-28 luglio), terzo dei quattro eventi stagionali del WGC che avrà luogo al TPC Southwind di Memphis nel Tennessee una settimana dopo l’Open Championship.

Calamitano l’attenzione alla vigilia Brooks Koepka, leader mondiale, e Dustin Johnson, numero due, ma è atteso alla prova con molta curiosità Shane Lowry, vincitore a sorpresa, ma più che meritatamente del major britannico. E probabile che non ripeterà le stesse prodezze, soprattutto se non avrà smaltito la massiccia dose di adrenalina, ma dopo un successo del genere una pausa non sarà certo scandalosa. Fanno però notizia anche le quattro defezioni importanti di Francesco Molinari, Tiger Woods, Rickie Fowler e Bernd Wiesberger, con i primi due che intendono preparare al meglio la fase finale della FedEx Cup.

A Memphis proveranno a riscattare la scialba prestazione irlandese Rory McIlroy, Phil Mickelson, Bryson DeChambeau e Jason Day, tutti usciti poco gloriosamente al taglio, ma anche Sergio Garcia, Justin Rose (clamoroso il crollo finale) e Jordan Spieth. Curiosamente si presentano sul tee di partenza Justin Thomas e Dustin Johnson entrambi come vincitori della passata edizione dell’evento: il primo si è imposto nel WGC con il precedente nome di Bridgestone Invitational e il secondo che invece ha vinto il FedEx St. Jude Classic in calendario nel 2018 come torneo normale del circuito.

Attraversano, invece, un buon momento Tommy Fleetwood, secondo nel major, Tony Finau, Danny Willett, che cerca di tornare ai livelli che lo hanno condotto a vincere un Masters, e sia pure andando un po’ in altalena, il citato Thomas, Jon Rahm e Patrick Reed. Il montepremi è di 10.250.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV – Il WGC-FedEx St. Jude Invitational viene teletrasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Prima giornata: giovedì 25 luglio dalle ore 20 alle ore 1. Diretta su Eurosport 2: dalle ore 21 alle ore 1.

