Golf – Europei a squadre: ladies e girls in semifinale, sfideranno la Spagna

Campionati Europei a squadre: ladies e girls in semifinale. Affronteranno entrambe la Spagna. I Boys superati dalla Germania

Dopo un’ottima prestazione le azzurre Ladies e Girls sono approdate in semifinale nei Campionati Europei a Squadre e affronteranno entrambe la Spagna. I Boys sono stati superati dopo due buche di spareggio dalla Germania e ora competeranno per il quinto posto. Gli Amateur in Division II sono nel primo girone di match play

Le Ladies piegano l’Irlanda (4-3) – L’Italia ha vinto per 4-3 un combattuto e complicato primo match play contro l’Irlanda ricorrendo alla classe, ma anche al cuore, nell’European Ladies Team Championship, che si sta svolgendo sul percorso dell’Is Molas Golf Resort (par 72), a Santa Margherita di Pula (CA), organizzato dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con l’European Golf Association (EGA) e con il circolo ospitante.

Le azzurre avranno per avversarie in semifinale la Spagna (4-3 sulla Scozia), mentre la Germania (4,5-2,5 sulla Danimarca) incontrerà le campionesse in carica della Svezia (5,5-1,5 sull’Inghilterra).

Grande equilibrio in campo sin dai doppi dove c’è stata parità con punto azzurro di Alessia Noblio/Alessandra Fanali (3/2 su Annabel Wilson/Jessica Ross) e irlandese di Lauren Walsh/Paula Grant (4/3 su Anna Zanusso/Letizia Bagnoli). Molto equilibrati i singoli e situazione che è più volte cambiata. Le irlandesi hanno ottenuto altri due punti con Annabel Wilson (4/2 su Angelica Moresco) e con Jessica Ross (2/1 su Clara Manzalini), ma Alessandra Fanali (4/3 su Shannon Burke) e Alessia Nobilio (2/1 su Paula Grant) ha rimesso l’incontro in equilibrio. A quel punto sono rimaste in campo Anna Zanusso e Lauren Walsh con l’azzurra che ha preso le redini del match nel finale e lo ha chiusto (3/1) ufficializzando la semifinale.

Accompagnano il team italiano Anna Roscio (capitana), Roberto Zappa (team advisor), Stefano Soffietti (allenatore) e Luciano Bonici (fisioterapista).

Le Girls dominano con l’Olanda (5,5-1.5) – Nell’European Girls Team Championship che si sta svolgendo sul difficile percorso del Parador de El Saler Golf (par 72), nei pressi di Valencia in Spagna, le Girls azzurre, campionesse d’Europa e reduci da cinque finali consecutive con due ori, hanno travolto l’Olanda (5,5-1,5) e ora avranno di fronte in semifinale la Spagna che ha battuto l’Inghilterra (4-3). Nell’altra semifinale si incontreranno Danimarca e Germania, che hanno superato rispettivamente la Repubblica Ceca (4,5-2,5) e la Svezia (5,5-1,5).

Le azzurre hanno posto le basi per il successo con il 2-0 nei foursomes firmato da Caterina Don/Virginia Bossi (3/2 su Marloes Van Den Brink/Sophie Korthuijs) e da Emilie Alba Paltrinieri/Benedetta Moresco (4/3 su Lauren Holmey/Danielle Modder). Netta la superiorità anche nei singoli e quando Benedetta Moresco (4/3 su Marloes Van Den Brink) e Caterina Don (3/2 su Danique Stokmans) con altri due punti hanno reso le azzurre irraggiungibili, il match è stato sospeso e decretata la parità tra Virginia Bossi e Sophie Korthuijs, tra Maria Vittoria Corbi e Lauren Holmey e tra Emilie Alba Paltrinieri e Anne Sterre Den Dunnen, ma due delle tre italiane erano in largo vantaggio.

Con le azzurre Stefano Sardi (capitano), Enrico Trentin (team advisor) e Alex Senoner (allenatore).

I Boys cedono alla Germania (3-4) – Nell’European Boys Team Championship, in svolgimento sul tracciato del Golf de Chantilly (par 71), a Vineuil-Saint-Firmin in Francia, i Boys Italiani sono stati superati per 4-3 dalla Germania e ora avranno per obiettivo il quinto posto. I tedeschi incontreranno in semifinale l’Irlanda (4-3 sull’Inghilterra), mentre ha destato grossa sorpresa l’eliminazione della Spagna, prima in qualifica e campione in carica, sconfitta seccamente dalla Francia (5,5-1,5), che ora se la vedrà con la Svezia (5-2 sulla Svizzera).

Azzurri avanti nei doppi per 2-0 con le vittorie di Lucas Nicolas Fallotico/Pietro Bovari (2/1 su Felix Krammer/Tiger Christensen) e di Matteo Cristoni/Sebastiano Frau (5/3 du Jonas Baumgartner/Laurenz Schiergen). Nei singoli prevalenza tedesca con i punti di Philipp Katich (3/1 su Alessio Battista), Jonas Baumgartner (5/3) su Lucas Nicolas Fallotico) e Laurenz Schiergen (6/4 su Matteo Cristoni), Pietro Bovari ha tenuto la parità (4(3 su Tiger Christensen) e poi Dylan De Prosperis, ultimo a rimanere in campo e in vantaggio per 1 up alla 17ª buca, è stato raggiunto alla 18ª da Frederik Schott (1 up) e poi sconfitto alla 20ª, la seconda supplementare. Prossimo match per gli azzurri contro l’Inghliterra.

Con il team italiano Giovanni Bartoli (capitano), Giovanni Gaudioso e Giorgio Grillo (allenatori) e Cristiano Cambi (fisioterapista).

Amateur secondi nella Division II in Polonia – L’Italia Amateur si è classificata al secondo posto con 728 (374 354, +8) colpi e ha avuto accesso al primo girone di match play nel nell’European Amateur Team Campionship Division II, in svolgimento al Toya G&CC (par 72) di Wroclaw, in Polonia, e ora saranno in corsa per i primi tre posti in graduatoria che l’anno prossimo daranno poi diritto a partecipare all’Europeo.

La qualificazione su 36 buche medal è stata vinta dalla Svizzera (720 – 371 349, par), quindi al terzo posto il Portogallo (733, +13), al quarto l’Estonia (734, +14), al quinto la Slovacchia (741, +21) e al sesto la Polonia (743, +23).

Nel turno iniziale a eliminazione diretta nel girone con le prime quattro della qualifica Italia-Portogallo e Svizzera-Estonia. Si giocheranno due foursome e cinque singoli. Le vincenti avranno già il pass per l’Europeo 2020.

Con la squadra Alberto Binaghi (team advisor), Alessandro Bandini (allenatore), Giacomo Fortini (capitano) e Massimo Messina (fisioterapista).

